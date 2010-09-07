«Райффайзен Банк Аваль» планує відновити іпотечне кредитування фізосіб у 2011 р.

«Райффайзен Банк Аваль» планує відновити іпотечне кредитування фізичних осіб на початку 2011 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту продуктів і маркетингу для приватних клієнтів «Райффайзен Банк Аваль» Євген ДЕМ’ЯНОВ під час зустрічі банків і забудовників, що відбулася у вівторок.

«...Ми плануємо відновити іпотечне кредитування фізичних осіб на початку наступного року», - сказав Є.ДЕМ’ЯНОВ.

За його словами, однією з умов відновлення іпотеки є зниження її вартості. У «Райффайзен Банк Авалі» вважають, що прийнятною є вартість таких кредитів на рівні 18% і нижче.

Другою передумовою початку іпотечного кредитування, за словами банкіра, є стан і якість кредитного портфеля.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» засновано в 1992 році, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 53,983 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 46,267 млрд. грн., зобов`язання – 47,554 млрд. грн., статутний капітал – 3,003 млрд. грн., власний капітал – 6,429 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» в II кварталі 2010 року одержав прибуток у розмірі 35,894 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток становив 1 млрд. грн.

«Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ» (Австрія) володіє 95,93% акцій «Райффайзен Банк Аваль».