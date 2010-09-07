Доходи держбюджету в січні-серпні становили 148 млрд. грн.

Доходи державного бюджету України у січні-серпні 2010 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ і відшкодування податку на додану вартість облігаціями) становили 148,162 млрд. грн., у т.ч. до загального фонду – 128,679 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

За даними держказначейства, податкові надходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 105,376 млрд. грн., неподаткові надходження – 19,163 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи держбюджету заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,055 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 240,951 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано у сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають зведений бюджет України.