Попов: при формуванні бюджету Києва на 2011 рік потрібно мобіліувати бюджетні кошти

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє про необхідність мобілізації бюджетних коштів та збільшення доходної частини столичного бюджету при його формуванні на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні під час наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь та керівниками комунальних підприємств.

"Ми розпочинаємо активну роботу із формування бюджету на наступний рік. Попередньо проведено кілька консультацій із Міністерством фінансів України, з яким і надалі ми будемо тісно співпрацювати", – сказав О.ПОПОВ.

Заступник голови КМДА доручив профільному заступнику голови КМДА Руслану КРАМАРЕНКУ та начальнику Головного фінансового управління Володимиру РЕПІКУ зосередити увагу на питаннях формування бюджету на 2011 рік.

О.ПОПОВ підкреслив, що міська влада повинна приділити особливу увагу формуванню доходній частині бюджету та шукати більше шляхів її наповнення та мобілізації бюджетних коштів.

"У Києві великий обсяг тіньового обороту, і нам треба його легалізувати в найближчі терміни. Це вкрай необхідно для збільшення доходів міста. Шляхи вирішення цього питання ми розглянемо на спільній нараді з представниками прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державної податкової адміністрації", – повідомив він.

Перший заступник голови КМДА також зазначив, що міська влада планує повернути у власність міста блокуючий пакет акцій банку "Хрещатик". "Ми вже зустрічалися з керівництвом банку "Хрещатик" і цього тижня також будемо вести перемовини щодо повернення акцій банку. Ми маємо залишити за собою відповідний відсоток наших активів", – наголосив О.ПОПОВ.