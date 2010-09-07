Курси валют НБУ 8 вересня

20:39, 07 вересня 2010
Фінанси
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Офіційний курс валют НБУ 8 вересня100 USD – 790.8200 (7 вересня – 790.8200)100 EUR – 1007.8210 (7 вересня – 1018.1017)10 RUR – 2.5733 (7 вересня – 2.5863)Облікові курси банківських металів 8 вересняза 10 тройських унцій (грн)959 XAU 10 Золото-98635.02(7 вересня-98812.96)961 XAG 10 Срібло-1553.96(7 вересня-1570.57)962 XPT 10 Платина-122735.26(7 вересня-123763.33)964 XPD 10 Паладій-41438.97(7 вересня-41834.38 ) 

Офіційний курс валют НБУ 8 вересня

100 USD – 790.8200 (7 вересня – 790.8200)

100 EUR – 1007.8210 (7 вересня – 1018.1017)

10 RUR – 2.5733 (7 вересня – 2.5863)

Облікові курси банківських металів 8 вересня

за 10 тройських унцій (грн)

959 XAU 10 Золото-98635.02(7 вересня-98812.96)

961 XAG 10 Срібло-1553.96(7 вересня-1570.57)

962 XPT 10 Платина-122735.26(7 вересня-123763.33)

964 XPD 10 Паладій-41438.97(7 вересня-41834.38 )

 

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