Коморовський заявив Януковичу про бажання активізувати польсько-українські відносини

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час сьогоднішньої телефонної розмови із главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив про своє бажання та готовність сприяти розвитку польсько-українських відносин.

Про УНІАН повідомила прес-служба польського Президента.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ, інавгурація Президентом Польщі якого відбулася в серпні, також запевнив, що польські власті будуть надалі підтримувати європейську інтеграцію України.

Згідно з повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ в ході розмови привітав Б.КОМОРОВСЬКОГО зі вступом на посаду Президента та висловив надію на активізацію двосторонньої співпраці.

Крім цього, Президент України розказав Президенту Польщі, чому він відмінив свою участь в економічному форумі в Криниці, в рамках якого планувалася зустріч президентів 8 вересня.

Прес-служба зауважила, що сьогоднішня розмова, в ході якої президенти також обговорили політичне та економічне співробітництво між державами та домовилися зустрітися в жовтні в Ялті, відбулася за ініціативою В.ЯНУКОВИЧА.