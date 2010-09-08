Янукович при призначенні кадрів повторює помилку Ющенка - Балога

Лідер партії «Єдиний центр» Віктор БАЛОГА вважає, що нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повторює помилку свого попередника, віддаючи перевагу в кадрових призначеннях людям зі свого оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив учора журналістам у Кіровограді.

За його словами, говорити про оновлення країни можна буде тоді, коли політики перестануть кожного разу ставати на одні й ті ж граблі.

В.БАЛОГА зазначив, що, перебуваючи у складі «помаранчевих», пропонував Президенту Віктору ЮЩЕНКУ взяти у команду хороших менеджерів з Партії регіонів.

«Це треба робити, якщо ми хочемо об’єднати світоглядні речі правого і лівого берега. Ніхто мене не послухав, і в результаті - війна. У Віктора Андрійовича багато було кадрів з Хоружівки, у Віктора Федоровича - з Макіївки. Я вважаю, що завдання нової влади - задіяти максимум менеджменту з усіх партій, тому що країна в нас одна», - наголосив В.БАЛОГА.

За його словами, саме з цих міркувань партія «Єдиний центр» прагне мати не контрольні пакети у місцевих радах, а консолідовану співпрацю.