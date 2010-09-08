Долар знижується до євро та єни

Курс долара відносно євро та єни знижується через побоювання, що Федеральна резервна система (ФРС) підтвердить уповільнення відновлення американської економіки.

Про це йдеться в повідомленні агентства Bloomberg.

Курс євро відносно долара склав на 8:00 8 вересня 1,2709 долара за євро проти 1,2682 дол./євро напередодні у Нью-Йорку.

Єна досягла в середу чергового 15-річного максимуму відносно долара, зміцнившись з 83,83 до 83,32. До 8:00 її курс трохи "просів" - до 83,49 єни за долар.

У парі з єдиною європейською валютою єна піднялася до найвищого значення за два тижні, тому що позитивне сальдо поточних операцій платіжного балансу збільшилося більше, ніж очікували економісти.

Зростає попит на єну як валюти "тихої гавані". На 8:00 єна коштувала 106,10 єни за євро проти 106,32 за підсумками сесії у вівторок.