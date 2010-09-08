Базова інфляція в Україні в серпні становила 0,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2010 року проти липня 2010 року становила 0,6%, за січень-серпень ц.р. – 4%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в серпні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,5%, за січень-серпень 2009 року – 11,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.