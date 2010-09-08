Азаров: опозиція свідомо відмовилася від участі в удосконаленні Податкового кодексу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що опозиція свідомо відмовилася від участі в удосконаленні урядового варіанту Податкового кодексу.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я підкреслюю, всі, хто насправді бажав вдосконалити документ, розроблений урядом, у кого на меті було забезпечити чесні, прозорі, справедливі правила роботи економіки – всі вони мали можливість внести пропозиції, скористатися цією можливістю і були почуті», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр переконаний, що урядовий проект Податкового кодексу є оптимальним документом, який забезпечує баланс інтересів і надає економіці стимули для розвитку. «Хто може бути проти таких довгоочікуваних змін? Тільки ті, хто виходить не з державних інтересів, а з політичного егоїзму. Власне це їх проблеми, але не можна допустити, щоб людей обдурювали і залякували», - зазначив він.

За словами прем’єра, опозиція навіть не ознайомившись з документом, розпочала спекулювати законодавчими нормами, запропонованими урядом.

Зокрема, за його словами, опозиція спекулює нормою про запровадження податку на нерухомість, а також податку на доходи від депозитів. «Не обкладається цим податком житло площею до 100 м кв. в містах і до 200 м кв. в селі, навіть якщо в цій оселі мешкає одна людина», - підкреслив М.АЗАРОВ.