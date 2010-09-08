Міжбанк: долар продовжує рости, євро - знижується

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися подальшим зростанням котирувань - 7,9275/7,9370 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2565/0,2568 грн./рубель, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,0835/10,0985 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2716/1,2718 дол./євро.

У вівторок, 7 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем долара за курсом 7,9269 грн./дол.