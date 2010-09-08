Середній курс долара у комбанках підвищився до 7,92/7,97 грн.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають - по 7,97 грн./дол. Курс купівлі долара в банках сьогодні підвищився на 0,2% порівняно з 7 вересня, продажу - на 0,3%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,5% відучора і сьогодні складає 10,02/10,18 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,94-10,13 грн./євро, з продажу - в межах 10,13-10,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 7 вересня, знизився на 0,2% і сьогодні складає 0,2511/0,2583 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2560 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., курс продажу - 7,97 грн./дол. Курс підвищився відучора на 0,2%.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора знизився на 0,5% і сьогодні складає 10,04/10,18 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,96-10,13 грн./євро, з продажу - в межах 10,13-10,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці трохи знизився, порівняно з 7 вересня, і сьогодні складає 0,2520/0,2587 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,91/7,97 грн., євро - 10,00/10,25 грн., рубль - 0,2400/0,2590 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,91/7,96 грн., євро - 10,05/10,30 грн., рубль - 0,2510/0,2620 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,92/7,96 грн., євро - 9,95/10,25 грн., рубль - 0,2520/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 вересня, такий: гривні до долара США - 7,9082, до євро - 10,07821, до російського рубля - 0,25733.