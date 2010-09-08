Ієна обновила 15-річний максимум до долара

Курс японської ієни відновив 15-річний максимум до долара США, піднявшись до позначки в 83,35 ієн за долар. Останній раз такий результат був продемонстрований в червні 1995 року, повідомляє Bloomberg.

Порівняно з попереднім днем ієна подорожчала більш ніж на півпроцента, передає Лента.ру. Основними причинами підвищення курсу японської валюти стали дані про збільшення торговельного профіциту Японії, збільшення закупівель ЦБ Китаю японських державних облігацій, а також оцінка міжнародними інвесторами ієни як "притулку" на тлі негативних сигналів зі світової економіки.

Нагадаємо, в останні декілька днів значно знизився курс євро через чутки про можливу неплатоспроможність Ірландії, Греції і Португалії. Інвестори також налаштовані негативно і до американського ринку через очікуване уповільнення темпів зростання ВВП країни.

Зростання ієни викликало зниження котирувань на азіатських біржах. Звідний індекс MSCI Asia Pacific впав 8 вересня на 1 відсоток до 120,59 пункту. Багато в чому це пов'язано з тим, що міцна ієна загрожує прибуткам японських компаній, які в першу чергу орієнтовані на експорт.