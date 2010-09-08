Курс гривні не опуститься нижче 8 грн./долл.
14:30, 08 вересня 2010Фінанси
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Стельмах: «Різких коливань не буде тому, що ми вирівнюватимемо хвилі»
У поточному році курс гривні не опуститися нижче 8 грн. за 1 дол.
Про це в коментарі журналістам заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.
«Різких коливань не буде тому, що ми вирівнюватимемо хвилі (за курсом – УНІАН)», - сказав голова НБУ.
«На початку року гривня була дещо міцнішою, ніж зараз, тому за підсумками року ми вийдемо десь на 8, можливо, нижче 8 гривень (за 1 долар – УНІАН)», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
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