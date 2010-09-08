НБУ надав одному банку стабкредит на суму 120 млн. грн.

Національний банк України в серпні 2010 року надав одному банку стабілізаційний кредит на суму 120 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, ще одному банку було надано 50 млн. грн. на умовах прямого РЕПО (операція покупки/продажу цінного паперу із зобов`язанням зворотного продажу/покупки через певний термін за наперед визначеною ціною).

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2010 року сума статті балансу НБУ «Кредити банкам і іншим позичальникам» складала 73,964 млрд. грн.

За даними Нацбанку, загальний обсяг операцій з рефінансування банків за січень-серпень 2010 року склав 4,1 млрд. грн.

За інформацією НБУ, залишок заборгованості банків за кредитами, одержаними у порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року складає 80 млрд. грн., з яких більше 70%, – це пролонгована заборгованість.