Міжбанк: торги закрилися на рівні 7,9250/7,9295 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги з долара США відкрилися котируваннями 7,9275/7,9370 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9305/7,9395 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до 7,9250/7,9295 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з продажем валюти за курсом 7,9269 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2565/0,2568 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2561/0,2564 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до 0,2562/0,2565 грн./рубль. В Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,90 рублів за долар (+0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2660/1,2730 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0835/10,0985 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,0480/10,0620 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли – 10,0780/10,0865 грн./євро.