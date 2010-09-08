Інфляція у серпні виникла через зростання тарифів на ЖКП – Мінекономіки

Показник зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у серпні 2010 року на 91,7% сформувався за рахунок зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки України.

«...Загалом за рахунок підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги було сформовано 91,7% загального рівня інфляції, тобто зміна цін на всі інші товари і послуги забезпечила лише 8,3% зростання ІСЦ”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні, після чотирьох дефляційних місяців, на споживчому ринку спостерігалося зростання цін на 1,2%.

За інформацією Мінекономіки, зростання споживчих цін в першу чергу було викликане внутрішніми чинниками – підвищенням тарифів на природний газ, який використовується для потреб населення, в 1,5 разу. За оцінками відомства, внесок цього чинника в ІСЦ становив 1,1 п.п., що, відповідно, в цілому і сформувало загальний індекс у розділі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на рівні 109,6%.

У Мінекономіки стверджують, що дефляційна динаміка продовжувала спостерігатися в цілому в групі «Продукти харчування» (питома вага у споживчій корзині населення – 50,2%), ціни на які знизилися на 0,1%. Така динаміка була викликана переважно сезонним падінням цін на овочеву продукцію (на 11,1%, внесок – «мінус» 0,5 п.п.) і фрукти (на 4,2%, внесок – «мінус» 0,1 п.п.) внаслідок збільшення пропозиції сільськогосподарської продукції.

За даними Мінекономіки, ціни на цибулю в серпні ц.р. знизилися на 33,4%, буряк – на 25,3%, перець – на 25,1%, помідори відкритого і закритого грунту – на 23,8% і 20,1% відповідно, морква – на 21,5%, картопля – на 14,7%, кабачки, баклажани і гарбуз – на 12,6%. Фрукти подешевшали через зниження цін на виноград на 18,2%, ціни на яблука знизилися на 11,3%, кісточкові – на 7,3%, кавуни й дині – на 15,7%.

При цьому в Мінекономіки заявляють про зростання цін на хліб і хлібопродукти (на 2,4%, внесок в приріст ІСЦ – 0,2 п.п.) через підвищення цін на пшеницю на світовому ринку, а також збільшення попиту населення на деякі крупи, зокрема гречану (на 17,2%, внесок – 0,1 п.п.).

Також у відомстві заявляють про підвищення цін на молочну продукцію внаслідок зростання відпускних цін в умовах скорочення пропозиції й дії аномально високих температур (ціни на молоко підвищилися на 4,2%, кисломолочну продукцію – на 2%, сири – на 1,4%). Поновилося зростання цін на яйця (на 0,2% проти зниження на 8,7% в липні ц.р.).

На ринку паливно-мастильних матеріалів відзначається незначне підвищення цін (у серпні – на 0,1% проти зниження на 1,8% у липні і 1,9% в червні ц.р.). Це було викликане як коливанням світових цін на нафту, так і підвищенням попиту під час збору врожаю.

Довідка УНІАН. За січень-серпень 2010 року індекс споживчих цін (ІСЦ) становив 104,3% (за аналогічний період 2009 року – 108,2%, в 2008 році – 114,8%, середній показник січня-серпня 2002-2009 рр. – 105,3%).

Показник інфляції в серпні 2010 року порівняно з липнем ц.р. становив 1,2%, порівняно з серпнем 2009 року – 8,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 4,3%.

У січні-серпні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року інфляція становила 9,2%.