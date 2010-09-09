Євро відновив падіння
09:41, 09 вересня 2010Фінанси
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Курс євро до долара відновив падіння в четвер після того, як FT Deutschland повідомила, що головний економіст Європейського центрального банку (ЄЦБ) бачить необхідність у додатковому капіталі для німецьких банків, повідомляє Економічна правда.
Євро коштує 1,2693 долара у четвер проти 1,2720 на кінець попередньої сесії, повідомляє агентство Bloomberg.
Курс євро до єни знизився до 106,33 єни проти 106,69 на кінець сесії в середу.
Курс долара по відношенню до японської валюти склав 83,77 єни в порівнянні з 83,88 днем раніше.
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