Євро відновив падіння

Курс євро до долара відновив падіння в четвер після того, як FT Deutschland повідомила, що головний економіст Європейського центрального банку (ЄЦБ) бачить необхідність у додатковому капіталі для німецьких банків, повідомляє Економічна правда.

Євро коштує 1,2693 долара у четвер проти 1,2720 на кінець попередньої сесії, повідомляє агентство Bloomberg.

Курс євро до єни знизився до 106,33 єни проти 106,69 на кінець сесії в середу.

Курс долара по відношенню до японської валюти склав 83,77 єни в порівнянні з 83,88 днем раніше.