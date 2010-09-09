Обама не хоче подовжувати податкові пільги для багатих

Президент США Барак Обама виступив проти продовження чинних з часів Джорджа Буша податкових пільг для багатих американців і висловився за введення послаблень для середнього класу і малого бізнесу, сообщает Finance.

Виступаючи в Клівленді, штаг Огайо, він піддав критиці податкові ініціативи республіканців, які, за його словами, є продовженням політики, що привела країну до нещодавньої фінансової кризи.

Президент заявив, що бюджет США не може дозволити собі продовження пільг для багатих, якщо країна хоче підтримати американців, що заробляють менше $250 тис. на рік.

"Якщо ми знов прагнутимемо віддати перевагу надії перед страхом, майбутньому перед минулим, об`єднатися довкола великої ідеї національного оновлення, в цьому випадку ми відновимо нашу економіку, відродимо середній клас і американську мрію для наступних поколінь", - сказав він.

Обама офіційно оголосив також про нові економічні ініціативи адміністрації: програмі створення об`єктів інфраструктури на $50 млрд, введенні постійного податкового кредиту для компаній, що ведуть дослідницькі і наукові роботи, податкової пільги для інвестиційних витрат компаній.

Нові ініціативи адміністрації повинні укріпити позиції демократів напередодні листопадових виборів до Конгресу.

Досі податкові кредити для наукової і дослідницької діяльності носили тимчасовий характер, оскільки впливали на надходження до бюджету. Введення таких кредитів може коштувати американській казні близько $100 млрд протягом 10 років.

Пропозиція американського президента передбачає, що 100% нових інвестицій компаній в підприємства і устаткування виключатимуться з бази оподаткування в 2011 році. Цей план, за оцінками економістів Білого Дому, скоротить податки для бізнесу приблизно на $200 млрд протягом двох років.

Якщо пільги для багатих американців будуть скасовані, нижня ставка прибуткового податку зросте для них з 25% до 28%, 28-процентна - до 31%, 33-процентна - до 36%