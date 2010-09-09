Міжбанк відкриття: долар знизився. Євро теж

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9230/7,9315 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2561/0,2564 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,0385/10,0515 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2673/1,2676 дол./євро (середа, 8 вересня, - 1,2716/1,2718 дол./євро).

У середу 8 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем долара за курсом 7,9269 грн./дол.