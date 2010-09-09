Середній курс долара у комбанках сьогодні не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають - по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 7 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився відучора і сьогодні складає 10,02/10,16 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,93-10,09 грн./євро, з продажу - в межах 10,11-10,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, у порівнянні з 8 вересня, не змінився і сьогодні складає 0,2516/0,2583 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2490-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2565-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., курс продажу - 7,97 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора трохи знизився і сьогодні складає 10,03/10,16 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,09 грн./євро, з продажу - в межах 10,11-10,23 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці трохи знизився, у порівнянні з 8 вересня, і сьогодні складає 0,2516/0,2587 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2565-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,92/7,97 грн., євро - 9,95/10,23 грн., рубль - 0,2400/0,2590 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,93/7,98 грн., євро - 9,85/10,30 грн., рубль - 0,2500/0,2610 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,92/7,96 грн., євро - 9,93/10,25 грн., рубль - 0,2520/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 вересня, такий: гривні до долара США - 7,9082, до євро - 10,041042, до російського рубля - 0,25603.