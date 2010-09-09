FOREX CLUB: про ситуацію на валютному ринку

Торговельна сесія середи надала масу можливостей трейдерам застосувати навички фундаментального аналізу. Позитивний тон, заданий європейськими фондовими ринками після звісток про успішні аукціони з держоблігаціями Португалії і Польщі, визначив загальну динаміку руху валютних пар на добу, але при цьому усі важливі новини нанесли свої індивідуальні відбитки на графіки, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їх думку, найбільш помітне - рух євро вниз після публікації даних з Німеччини: німці засмутили євро і багатьох євротрейдерів зниженням об'єму експорту і імпорту за липень всупереч прогнозам.

Іншим помітним форекс-рухом було зростання фунта під час виходу даних за цінами на житло від Halifax, які виявилися набагато кращими прогнозу. Реліз даних, що послідував за цим, щодо зміни обсягу промислового виробництва і виробництва оброблювальної промисловості Британії дозволив фунту закріпитися на рівні 1.5450. Також внаслідок відновлення фондових ринків розвернулася вгору і пара євро/долар, після досягнення мінімуму 1.2658.

Долар/франк на цій позитивній хвилі вже під час європейської сесії відновив багатомісячний мінімум на позначці 1.0059. Пара євро/франк також відновила історичний мінімум на позначці 1.2765.

Для основних валют-притулків ситуація, що склалася в середу на відкритті американських ринків, була в точності протилежна до розкладу попереднього торговельного дня, оскільки фондові ринки США на відкритті рвонули вгору, ведені новинами з Європи.

На додаток до відновлення фондових індексів негативну дію на долар чинили дані "Бежевої книги", де було відмічено уповільнення темпів відновлення американської економіки в основних регіонах США.

У результаті послаблення долара євро і фунт виросли в парах з "зеленим" до максимумів 1.2763 і 1.5533, відповідно, а ось франк, також використовуваний багатьма як "валюта безпеки", відкотився від досягнутого максимуму, тобто пара долар/франк піднялася вище 1.0100.

Курс японської ієни, досягнувши в ході азіатських торгів 15-річного максимуму до долара на рівні 83.32, був ослаблений довгожданою заявою міністра фінансів Японії Есіхіко Нода про готовність ЦБ вжити "жорсткі" заходи до національної валюти у разі потреби. Надалі під час американських торгів ієна продовжила слабнути внаслідок відновлення рейдерської упевненості.

Канадський долар, як і очікувалося, повівся відповідно до канонів фундаментального аналізу: рішення Банку Канади підвищити основну процентну ставку до 1% дало цій валюті різкий імпульс до зростання, у результаті курс пари долар США/канадський долар пішов від позначки 1.0500 на півтори фігури вниз, до рівня 1.0350.

Прогноз на сьогодні, 9 вересня

У четвер з основних публікованих новин відзначимо рішення щодо основної процентної ставки Банку Англії, а також рішення про планований об'єм покупок активів Банком Англії. Як очікується, процентна ставка буде збережена на колишньому рівні 0,5%, а ось з приводу об'єму покупок активів, і відповідно об'єму програми кількісного послаблення, у Комітеті з грошової політики можливі дискусії, тому значні стрибки курсу пари фунт/долар гарантовані.

У США стане відоме число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, а після завершення американської сесії вийдуть дані про зміну об'єму ВВП Японії.

На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, для євро підтримкою як і раніше залишиться рівень 1.2650, а найближчим опором - 1.2770. Підтримкою фунту служитиме рівень 1.5350, тестування якого можливе у разі рішення про розширення програми кількісного послаблення. Найближчим опором для пари фунт/долар буде рівень 1.5530. Для франка вірогідний діапазон 1.0075-1.0160, а долар/ієна у разі негативної фондової ситуації може знову рушити вниз, до підтримки 83.40. Опором у разі зростання пари залишиться рівень 84.30.