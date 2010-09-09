Податківці в Києві виявили конвертаційний центр з оборотом близько 90 млн. грн.

Столичні податківці виявили "центр конвертації", угоди якого склали близько 90 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, під час оперативно-слідчих заходів співробітники податкової міліції встановили, що до злочинного угрупування причетні три людини: два українці і громадянин Російської Федерації. Засновники "центру конвертації грошей" чітко розподілили свої обов'язки. Зокрема, один з організаторів злочинного угрупування - 41-річний вихідець з Вінницької області, директор ТОВ "Д", вів переговори з клієнтами-замовниками "послуг", здійснював управління фіктивними підприємствами, які задіяні в злочинній схемі. Інший співорганізатор "конвертцентру" - 44-річний громадянин Росії, займався розширенням схеми діяльності і впровадженням нових напрямів "господарювання", реєстрацією нових фіктивних СД, а третій - 33-річний киянин відповідав за готівку і поточні рахунки фіктивних підприємств.

При проведені обшуку офісного приміщення співробітниками податкової міліції було вилучено 8 печаток різних підприємств, ноутбуки, податкові накладні, документи фінансово-господарської діяльності. У приватному будинку одного з засновників центру "конвертації" податківці знайшли і вилучили ноутбук зі встановленою системою "Клієнт-банк" (база даних переміщення готівки між підприємствами-замовниками, фіктивними і транзитними підприємствами).

Зараз здійснюються усі необхідні заходи для притягнення винних осіб до карної відповідальності і відшкодування збитку, нанесеного державі незаконною діяльністю.