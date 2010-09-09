Уряд має намір зміцнювати права інвесторів – Колесников

Уряд докладе максимальні зусилля для зміцнення прав інвесторів.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, це підкреслив віце-прем'єр-міністр Борис КОЛЕСНИКОВ під час інтерв'ю в Криниці Гурській (Польська Республіка) у рамках відкриття XX Економічного форуму.

"Усе, що міг зробити уряд у плані лібералізації економіки, він вже зробив. Залишилося отримати довіру парламенту і підпис Президента. Далі ми тільки зміцнюватимемо права інвесторів, тому що європейські інвестиції повинні себе почувати в Україні комфортно. Це наше завдання", - зазначив Б.КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, Україна забезпечить гарантії прав інвесторів, права непорушності приватної власності. "Україна відкрита для інвестицій. Усе залежатиме від роботи з інвесторами в реальному секторі", - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.

Віце-прем'єр-міністр також підкреслив, що Україна підготувала один з найбільш ліберальних Податкових кодексів у Європі. Він повідомив, що в громадських обговореннях цього документу брали участь асоціації усіх секторів української економіки.