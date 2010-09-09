Янукович обіцяє «повідбивати руки» причетним до розкрадання держкоштів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє "повідбивати руки" колишнім і нинішнім чиновникам, причетним до розкрадання коштів державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить зараз в м. Бучі Київської області.

"Ви бачите, яке сум'яття зараз відбувається серед наших попередників. Це не випадково, тому що, коли вони керували, вони думали, що можна робити усе, що завгодно - усі спишуть вибори", - зауважив Президент України, маючи на увазі порушення кримінальних справ щодо колишніх високопосадовців, яких звинувачують, зокрема, у розкраданні державних коштів і в перевищенні службових повноважень.

При цьому голова держави зазначив, що умисне не називає конкретних прізвищ: "Це скаже слідство і суд. Але в країні кожен повинен знати, що закон, правоохоронні органи повинні охороняти усе, що належить усьому українському народові, у тому числі і бюджет".

В. ЯНУКОВИЧ звернув увагу і строго попередив нинішніх представників органів державної влади про неприпустимість зловживання коштами державного бюджету.

"Повідбиваю руки. Не будуть нічого вже брати цими руками" - сказав він.

В. ЯНУКОВИЧ також зауважив, що в порушенні кримінальних справ правоохоронними органами і притягненні до відповідальності колишніх і нинішніх чиновників немає політичної складової.

"Ніякі політичні процеси і спроба усе це на політику списати - не буде такого", - заявив голова держави.