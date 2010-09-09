Виплати вкладникам "Земельного банку" будуть йти через "Укрсоцбанк" з 15 вересня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив виплачувати компенсації вкладникам ліквідовуваного "Земельного банку" (м. Харків) через "Укрсоцбанк" (м. Київ).

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті фонду.

Компенсації виплачуватимуть з 15 вересня по 2 листопада 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 12 травня 2010 року ввів тимчасову адміністрацію, а з 2 серпня 2010 р. відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації ПАТ "Земельний банк".

Довідка УНІАН. Харківський акціонерний комерційний "Земельний банк" зареєстрований в жовтні 1991 року.

За даними НБУ, на 1 липня 2010 року акціонерами "Зембанка" були страхова компанія "Лема", пряма участь - 99,7239% і президент СК "Лема" Сергій ЧЕРНИШОВ, пряма участь - 0,0007%, опосередкована – 99,7239%.