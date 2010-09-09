Ціна золота незначно знизилася

Ціни на золото у четвер трохи знижуються через зміцнення курсу американської валюти, динаміка якої зазвичай протилежна до зміни вартості металу, свідчать дані торгів, повідомляє РІА Новини.

Грудневий ф'ючерс на золото під час торгів у Нью-Йорку на біржі Comex на 12.36 мск подешевшав на 0,1 долара - до 1257,4 доларів за тройську унцію.

На 12.30 мск четверга долар до євро виріс до 1,2684 долара за євро проти 1,2715 долара за євро в попередню торговельну сесію. У цілому курс долара до кошику шести валют країн - основних торговельних партнерів США у четвер виріс на 0,22% - до 82,77 пункту.

Крім того, додатковий тиск на вартість золота чинить зростання світових фондових ринків. Так, ведучі фондові індекси країн Азіатсько-тихоокеанського регіону, окрім материкового Китаю, закрилися в четвер в зеленій зоні в межах 0,3-0,8% на сильних статданих про ринок праці Австралії і зниженні побоюван, пов'язаних з борговими проблемами в Європі.

Провідні американські фондові індекси збільшилися за підсумками торгів у середу на 0,4-0,9%, а більшість європейських бірж на 12.31 мск виросли в середньому на 0,1%.