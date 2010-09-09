Щодо Данилишина порушено три кримінальні справи

Генеральною прокуратурою України стосовно колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА порушено три кримінальні справи, сума збитків за якими становить десятки мільйонів гривень.

Про це сьогодні в інтерв`ю журналістам в Києві заявив Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Стосовно ДАНИЛИШИНА порушено три кримінальні справи, які об’єднані в одне провадження. Сума збитків - десятки мільйонів гривень», - сказав генпрокурор. На уточнююче запитання, чи є судові перспективи у цих справ, він відповів, що “є всі підстави мати результат судового розгляду цієї справи».

Як повідомляв УНІАН, Б.ДАНИЛИШИНА було включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол.

Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом заподіяння ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП «МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.