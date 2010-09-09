FOREX CLUB: огляд ринку кредитування

Українці стали брати більше нових кредитів, ніж виплачувати раніше узяті, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні. За їх даними, об'єм кредитного портфеля фізосіб в гривні росте другий місяць поспіль і в серпні досяг 60,522 млрд. грн.

В основному в країні відновлюється роздрібне кредитування і автокредитування. Проте, з'являються і перші ознаки відновлення іпотечного кредитування. З 50 найбільших банків кількість тих, які видають автокредити збільшилося за серпень з 19 до 21. З кредитуванням вторинного житла на цей момент вже працюють 15 банків, з кредитуванням первинного житла - 10.

На думку Миколи ІВЧЕНКА, керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, це є позитивним сигналом для ринку, який, з одного боку, демонструє підвищення довіри фінустанов до населення і бажання комерційних банків відновити роботу в цьому сегменті. З іншого боку, це свідчить про підвищення потреби населення брати кредити і упевненості в здатності їх повернення на тлі зростання реальних прибутків на 9,3% за сім місяців 2010 року. Проте, як прогнозує експерт, незважаючи на деяку активізацію в цьому секторі, кредитний портфель фізичних осіб в гривні за підсумками року все одно скоротиться. Реальне відновлення об'ємів кредитування населення станеться тільки у 2011 році.

Кредитний портфель фізичних осіб в іноземній валюті в серпні скоротився на 1,18% до 153,287 млрд. грн. (19,437 млрд. доларів США). Основною причиною скорочення цього показника залишається заборона на кредитування фізичних осіб в іноземній валюті. Частка кредитів фізичних осіб в іноземній валюті на тлі плавного збільшення кредитування в гривні і скорочення кредитного портфеля в іноземній валюті поступово падає, і на початок вересня склала 71,7%, тоді як на початок січня - 72,7% підкреслює експерт.