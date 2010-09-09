Прогноз Литвина: Податковий кодекс примуть до середини жовтня, держбюджет - до грудня
14:26, 09 вересня 2010Фінанси
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Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент прийме новий Податковий кодекс до середини жовтня, а також на його основі Державний бюджет на 2011 рік - до 1 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.
"Ми робимо усе, щоб новий Податковий кодекс можна було прийняти до середини жовтня", - заявив він.
У такому разі, також вважає В.ЛИТВИН, державний бюджет на 2011 рік на основі нового податкового законодавства буде прийнятий вже до 1 грудня.
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