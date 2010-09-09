Волга: глава «Першого кредитного товариства» перевів на свою картку 47 млн.грн. Борг перед вкладниками - 55 млн.грн.

Держфінпослуг має в своєму розпорядженні документи, які зараз є предметом вивчення Генпрокуратури України, про нецільове використання посадовцем одеського кредитного союзу «Перше кредитне товариство» 47 млн. грн., переведених на кредитну картку одного з керівників кредитного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднив на прес-конференції в Одесі голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василь ВОЛГА.

«Хоча вкладникам цього кредитного союзу, - відзначив він, - не виплачено 55 млн. грн., у зв`язку з чим Держфінпослуг усунула весь склад правління і наглядової ради «Першого кредитного товариства” від управління фінансовою установою, і призначило тимчасову адміністрацію кредитного союзу на чолі зі Світланою CЛОБОДЕНЮК строком на 6 місяців». У разі потреби, термін повноважень тимчасового адміністратора буде продовжено згідно з окремим рішенням держкомісії.

Тимчасовому адміністраторові, підкреслив В.Волга, належить «розробити план фінансового оздоровлення КС «Перше кредитне товариство», організувати виконання кредитним союзом зобов`язань перед його членами і третіми особами, а також усунути допущені порушення законодавства про фінансові послуги і запобігти створенню кризових явищ, які можуть привести до невиконання прийнятих кредитним союзом зобов`язань».

«Кредитний союз одержить рефінансування, - завірив голова Дерфінпослуг, - і вкладникам буде видано 55 млн. грн., які не виплатило «Перше кредитне товариство», очолюване Андрієм АЗАРОВИМ. Після виведення кредитного союзу у робочий стан з нього піде тимчасова адміністрація».

За словами В.Волги, фахівцями Держфінпослуг незабаром буде наведено лад у «Першому кредитному товаристві». Винні у ситуації, що виникла у кредитному союзі, а також особи, які перешкоджають виконанню функцій центральних органів виконавчої влади, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.