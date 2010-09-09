Екс-керівники підрозділів банку «Форум» заявляють про дії правління, які завдають їм шкоди

Екс-керівники регіональних підрозділів банку «Форум» заявляють, що правління цієї кредитно-фінансової установи своїми діями завдає шкоди їх ділової репутації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили колишній керівник філії АКБ "Форум" у м. Дніпропетровську Сергій КАЛУГІН, колишній керівник АКБ "Форум" у м. Хмельницький Віктор САВЧУК і колишній заступник керівника АКБ "Форум" у м. Дніпропетровську Сергій СЛИНЬКО.

«Правління банку «Форум» свідомо шкодить моїй діловій репутації, подаючи потенційним працедавцям сфабриковану інформацію, яка не відповідає дійсності, про мої ділові якості та професійний рівень. Тим самим перешкоджає моєму працевлаштуванню», - сказав С.Калугін.

За словами В.Савчука і С.Слинько, подібні дії з боку правління банку здійснюються також і по відношенню до них.

Крім того, С.Калугін додав, що після звільнення за згодою сторін керівництво банку намагається ініціювати порушення проти нього кримінальної справи.

Свої звільнення екс-керівники підрозділів називають «кадровими чищеннями» з метою «знайти цапів-відбувайло і стрілочників» у зв`язку з прорахунками керівництва в кредитній політиці банку «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.