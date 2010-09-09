Азаров: У 2011 році підприємства зможуть вільно кредитуватися в комерційних банках

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що наступного року підприємства зможуть вільно кредитуватися в комерційних банках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на Міжнародному інвестиційному форумі «Інтеграція і партнерство».

«Облікова ставка Національного банку, як ви знаєте, вже 7,5%, і ми вживатимемо всіх заходів, щоб вже на майбутній рік наші підприємства могли вільно кредитуватися в комерційних банках. І до речі, ми зараз маємо ще і серйозну структуру державних банків», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зазначив, що підприємства можуть бути впевнені в реалізації інвестиційних проектів за підтримки як держави, так і комерційних банків.

У зв`язку з цим він закликав підприємців будувати плани на багато років вперед. «Я закликаю вас до того, щоб будувати свої плани не на рік, а будувати їх на роки. Працювати на основі середньострокових і довгострокових планів. Ми в цьому зацікавлені», - сказав М.АЗАРОВ.