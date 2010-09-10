Янукович обіцяє заветувати “непопулярний” Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє заветувати Податковий Кодекс, якщо він буде “непопулярним”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив 9 вересня на зустрічі із заступником Державного секретаря США з політичних питань Вільямом БЕРНСОМ.

“Я і вчора, і сьогодні мав розмови з прем’єр-міністром, деякими представниками уряду. Я їх жорстко попередив: якщо вони сподіваються, що через парламент можна буде протягнути непопулярне рішення, я заветую цей Кодекс і обов’язково поверну його знову до Верховної Ради”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що процес прийняття Податкового Кодексу – складний.

Він нагадав, що Україна прожила всі роки своєї незалежності без Податкового Кодексу, і зараз ситуація має змінитися. “Цей шлях треба пройти якомога швидше”, - сказав він, додавши, що Держбюджет-2011 має бути прийнятий вже на основі цього документу.

Також глава держави зазначив, що сьогодні Україна “прискорює” рух шляхом проголошених ним реформ. За його словами, реалізація реформ можлива лише в умовах політичної та економічної стабільності. “Ми ці два завдання виконуємо. Політичну стабільність забезпечено. Сьогодні влада працює згуртовано, і цілеспрямовано виконує всі програми, які ми намітили”, – сказав Президент, додавши, що така ситуація у нього викликає ентузіазм у контексті прогнозів на 2011 рік.

Говорячи про реформи, Президент зазначив, що ламати бюрократію не так вже й просто. “Але ми вже пішли цим шляхом, і нас ніхто не зупинить”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також розповів В.БЕРНСУ, що вже наступного тижня парламент розглядатиме пакет антикорупційних законопроектів. Цією реформою опікуватиметься Антикорупційний комітет. Також в Україні триває судова реформа.

За даними прес-служби Президента, американська сторона відзначила прогрес України у просуванні шляхом економічних реформ. “США готові надавати всіляку підтримку та технічну допомогу у впровадженні реформ в Україні”, - сказав В.БЕРНС, уточнивши, що йдеться, зокрема, про імплементацію Податкового Кодексу.

Крім того, за його словами, США готові підтримати Україну в процесі її євроінтеграції і у проведенні судової реформи.

Заступник Держсекретаря США також висловив сподівання, що місцеві вибори в Україні будуть проведені прозоро і демократично.