Вихід світової економіки з кризи сповільнився - ОЕСР

Процес оздоровлення світової економіки і темпи її виходу з кризи несподівано сповільнилися. У цих умовах урядам слід продовжити або навіть розширити програми зі стимулювання національних економік.

Про це говориться в доповіді Організації з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Нові дані говорять про те, що відбувається спад темпів відновлення світової економіки, і ця тенденція досить акцентована", - заявив, представляючи документ, головний економіст ОЕСР Бенкет Карло ПАДОАН. Він дав зрозуміти, що фахівці стурбовані нинішнім розвитком подій, коли уряди деяких країн Заходу "починають згортати програми стимулювання національних економік з тим, щоб скоротити дефіцит держбюджетів".

У своїй доповіді ОЕСР виступила з рекомендацією зберегти ці програми ще "принаймні на декілька місяців, оскільки нинішнє послаблення економічної кон'юнктури може стати досить коротким".

"Якщо ж нинішня тенденція виявиться довгостроковою і світова економіка повторно входить у фазу спаду, то тим більше центробанки повинні скуповувати активи і підтримувати облікову ставку, близьку до нульової, а урядам слід перенести на пізніший час початок скорочення держбюджетів", - вважають аналітики ОЕСР.

Довідка УНІАН. Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) є однією з найбільш впливових міжнародних організацій, яка займається питаннями економічного розвитку.

ОЕСР заснована в 1961 році і на сьогодні об'єднує 30 країн.

Бюджет організації складає 342,9 млн. євро і сформований за рахунок членських внесків.

Штаб-квартира ОЕСР знаходиться в Парижі (Франція).