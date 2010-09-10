Азаров розповів, скільки років ще будуть "важкими"

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує вихід України з економічної кризи через два-три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з актуальних питань розвитку Криму.

"2 - 3 роки ситуація в країні буде важкою. Чому вона буде важкою? Передусім, тому що ми ще не вийшли з кризи. Ми не вийшли на докризовий рівень виробництва", - сказав М.АЗАРОВ.

За його даними, Україна зараз виробляє менше, ніж у 2007 році, а її витрати виросли в 1,5 рази.

"Як же пов'язати можливість економіки і необхідність державних витрат? Ми мали минулого року дефіцит бюджету 16%. Кожна друга гривна була позикова. Далі ми не могли так жити", - сказав голова уряду.

Крім того, М. АЗАРОВ підкреслив, що альтернативи підвищенню ціни на газ для населення України не було.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.