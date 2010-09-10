Котирування по долару продовжують падати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися подальшим зниженням котирувань - 7,9130/7,9215 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися - 0,2562/0,2566 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,0485/10,0620 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2700/1,2702 дол./євро (четвер, 9 вересня, - 1,2673/1,2676 дол./євро).

У четвер, 9 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9200 грн./дол.