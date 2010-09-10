Більшість поляків проти введення у країні євро - опитування

Кількість поляків, які виступають проти введення в країні єдиної європейської валюти, перевищує кількість прибічників заміни польського злотого на євро майже на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це свідчить опитування Ipsos, проведене за замовленням міністерства фінансів країни.

При цьому кількість супротивників євро в Польщі виросла до 47% з 43% (у попередньому опитуванні), а кількість прибічників зменшилася на 5% до 38%.

Згідно з опитуванням, майже 80% поляків побоюються, що введення євро приведе до зростання цін в Польщі.

25% опитаних вважають, що уряд не повинен ніколи вводити єдину європейську валюту, а 34% - що Польща повинна вступити в єврозону, що об'єднує сьогодні 16 з 27 країн Євросоюзу, через декілька років.

Ще чверть поляків вважають, що євро має бути введене не раніше, ніж через 10 років або "декілька десятків років".

Як повідомляв УНІАН, введення єдиної європейської валюти в Польщі є одним із зобов'язань, яке польський уряд узяв на себе при вступі в Європейський Союз у 2004 році.

У той же час підписаний поляками договір про вступ до ЄС не передбачає чітких часових рамок, коли країна повинна це зробити.

Довідка УНІАН. Веденная в безготівковий розрахунок з 1999 року, а в готівковий з 2002 року єдина європейська валюта - євро - сьогодні є другою резервною і другою торгованою валютою у світі після американського долара.

У єврозону входять Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Голландія, Португалія, Словаччина, Словенія та Іспанія.

Ще 5 європейських країн користуються євро без формального членства в єврозоні.

Згідно з даними на кінець 2009 року, у готівковому обороті було близько 800 млрд. євро, якими користуються майже 330 млн. європейців.