Мінськ пов’язує боргові зобов’язання України з демаркацією українсько-білоруського кордону

Міністерство закордонних справ Білорусі пов'язує терміни можливого обміну грамотами про ратифікацію Договору між Білоруссю і Україною з результатами переговорів про економічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ, відповідаючи на питання про можливі терміни обміну ратифікаційними грамотами.

"Це питання обговорюється у рамках робочої групи і комісії, у яких працюють перші віце-прем'єри наших урядів. Чергова їх зустріч запланована, якщо я не помиляюся, на другу половину вересня, і від результатів роботи цієї групи багато в чому залежатиме відповідь на ваше питання", - сказав С. МАРТИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що обмін ратифікаційними грамотами повинен був відбутися під час зустрічі президентів України і Білорусі Віктора ЯНУКОВИЧА і Олександра ЛУКАШЕНКА 28 травня 2010 року в и. Батурині Чернігівської області. Проте ця зустріч була скасована.

Білоруські ЗМІ повідомляли, що зустріч скасована через проблему з врегулюванням фінансової заборгованості України перед Білоруссю.

18 червня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що Україна визнала 134 млн. дол. боргу перед Білоруссю.

"Сума боргу зафіксована в міждержавних переговорах і визнана українською стороною. Тепер треба шукати механізм вирішення цього питання. Сьогодні ця сума складає 134 млн. дол. Дискусія велася складна, називали різні цифри - від 300 до 50 млн., але названа мною цифра кілька разів фіксувалася в документах. Очевидно, нам доведеться вирішувати цю ситуацію", - сказав Р. БЕЗСМЕРТНИЙ.

Дипломат підкреслив, що білоруська сторона пов'язує боргові зобов'язання України з демаркацією українсько-білоруського кордону. "У цьому і полягає проблема - пов'язано два питання, які в принципі не можуть бути пов'язані. Тому що одне з них вирішується розчерком пера і спільною роботою, а друге - зав'язане на парламенті, на уряді. На бюджеті держави", - пояснив він.

Президент Білорусі О. ЛУКАШЕНКО 17 травня 2010 року підписав закон "Про ратифікацію Договору між Республікою Білорусь і Україною про державний кордон". Цей договір був підписаний в Києві 12 травня 1997 року. Договір про держкордон набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами.

Довідка УНІАН. Білорусь пов'язувала ратифікацію Договору про державний кордон, підписаного в 1997 році, з врегулюванням фінансових зобов'язань України перед Білоруссю, які сформувалися після 1991 року в результаті відмови у взаємних розрахунках від радянського рубля.

Україна і Білорусь у 2003 році підписали двосторонній протокол, відповідно до якого був визначений об'єм фінансових зобов'язань України на рівні 134 млн. дол.

Українська сторона в листопаді 2003 року пропонувала Білорусі на 80% погасити заборгованість шляхом облаштування кордонів і будівництва прикордонних переходів.

Восени 2009 року міністри закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО і Білорусі Сергій МАРТИНОВ досягли домовленості, яка дозволила активізувати процес ратифікації договору про держкордон і довести його до логічного завершення.