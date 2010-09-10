Кабмін призначив Пудрика гендиректором «Державної інвестиційної компанії»

Кабінет міністрів України призначив Валерія ПУДРИКА генеральним директором державного підприємства "Державна інвестиційна компанія".

Це передбачено урядовим розпорядженням від 6 вересня 2010 року №1778-р, яке розміщене на офіційному сайті Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Державна інвестиційна компанія" створене згідно з постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 2010 року №471. Підприємство перебуває у сфері управління Державного агентства з інвестицій і розвитку.

В. ПУДРИК закінчив Макіївське медучилище (спеціальність "фельдшер"), Донецький політехнічний інститут (спеціальність "гірський інженер") і Донецьку філію Київського інституту "Комунекономіка" (спеціальність "облік і аудит"). Працював заступником голови правління Державної іпотечної установи (до листопада 2009 р.), заступником голови "Укравтодору" (квітень-червень 2010 р.).