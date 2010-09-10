Новий законопроект може сприяти створенню офшорних схем–Держкомпідприємництва

Законопроект про розвиток підприємницької діяльності на окремих територіях може привести до зростання корупції і створити умови для розвитку офшорних схем ведення бізнесу.

Такого висновку дійшов Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва після аналізу цього законопроекту, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

Зазначають, що комітет виступив проти прийняття проекту закону.

Частина норм може сприяти корупційним діям і зловживанням як з боку тих, хто намагається створити на своїй території зону вільного підприємництва, так і з боку тих, хто надаватиме таке право.

"У той же час цей закон створює умови для штучного погіршення показників соціально-економічного стану регіонів або населених пунктів з боку місцевої влади з метою отримання відповідного статусу і пільг" - йдеться у повідомленні Держкомпідприємництва.

У законопроекті також передбачена побудова обгороджування зони вільного підприємництва. Використання коштів на облаштування огорож на тисячах об'єктів навряд чи допоможе оздоровленню вітчизняної економіки, вважають експерти комітету. Так само, як і створення митниць на таких територіях. "Це потребує додаткового залучення значної кількості працівників митної служби і додаткових витрат з державного бюджету", - зазначають у комітеті.

Відповідні зауваження до законопроекту Держкомпідприємництва надало в Міністерство економіки з висновком про недоцільність прийняття документу.

Довідка УНІАН. Законопроект №6703 про розвиток підприємницької діяльності на окремих територіях зареєстрований у Верховній Раді від 14 липня 2010 року.