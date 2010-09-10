Випуск ПДВ-облігацій буде продовжено? Акімова не виключає...

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА не виключає, що в Україні буде продовжений випуск ПДВ-облігацій для погашення боргів з відшкодування ПДВ, оскільки вже випущені транші викликали позитивну реакцію бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам в Києві.

"Це питання дискутується. Я думаю, що це нормальна ситуація, коли між державою і компаніями, кому держава заборговувала з ПДВ, виник механізм, що задовольняє обидві сторони. Чи треба буде випускати додаткові транші ПДВ-облігацій - це питання Кабінету міністрів. Сигнал, який я отримала, і, напевно, Кабінет міністрів теж отримує, що представники бізнесу не заперечують і до цього готові. Вони довіряють цьому інструменту для роботи з повернення ПДВ", - сказала І. АКІМОВА.

Вона зазначила, що позитивна оцінка відшкодування ПДВ облігаціями отримана від різних іноземних компаній, у тому числі, від Американської торговельної палати. Перший заступник голови Адміністрації Президента не виключила, що високий попит на ці облігації змусить їх володарів притримати папери від продажу з метою в подальшому отримати велику вигоду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішнього державного боргу на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред'явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила об'єм протермінованої заборгованості.