Міжбанк закрився зниженням котирувань по долару і євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9130/7,9215 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9105/7,9160 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9090/7,9150 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9190 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2562/0,2566 грн./рубль, до 12:00 звузився спред - 0,2562/0,2565 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2561/0,2564 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 30,87 рублів за долар (+0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2645/1,2745 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0485/10,0620 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,0755/10,0850 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,0640/10,0740 грн./євро.