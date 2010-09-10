Власний капітал банків у серпні скоротився на 2% – до 130,5 млрд. грн.

Власний капітал банків у серпні 2010 року скоротився на 1,7% і на 1 вересня 2010 року склав 130,5 млрд. грн., або 14,5% пасивів банків.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, у структурі власного капіталу сплачений зареєстрований капітал складає 102,7%, емісійні різниці - 5,6%, загальні резерви і фонди банків - 9,7%, результати минулих років - "мінус" 18,3%.

Зобов'язання банків у серпні скоротилися на 0,3% і на 1 вересня 2010 року склали 771,6 млрд. грн.

Основними складовими зобов'язань є кошти фізичних осіб - 249,5 млрд. грн., термінові вклади (депозити) інших банків і кредити, які отримані від інших банків, - 162,4 млрд. грн., кошти суб'єктів господарювання - 130,7 млрд. грн..

Активи банків за серпень скоротилися на 0,5% і на 1 вересня 2010 року склали 902 млрд. грн., загальні активи скоротилися на 0,4 млрд. грн. - до 1041,2 млрд. грн.

Готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ складають 5% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках в інших банках - 5,3%, кредитні операції - 70,3%, вкладення в цінні папери - 6,6%, дебіторська заборгованість - 2,7%, основні кошти і нематеріальні активи - 3,9%.

На 1 вересня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків.

У стані ліквідації знаходяться 18 банків, з них 17 банків ліквідовуються за рішенням НБУ, один - за рішенням господарських (арбітражних) судів.