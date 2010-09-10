Кабмін має намір просити МВФ збільшити квоту з випуску ПДВ-облігацій на 10-12 млрд. грн.

Кабінет міністрів України має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з приводу збільшення квоти з випуску ПДВ-облігацій ще на 10-12 млрд. грн. Про це повідомляє тижневик "Дзеркало тижня" з посиланням на інформоване джерело.

Як зазначає видання, тим самим держава визнає борг перед експортерами з ПДВ на суму близько 26,5 - 28 млрд. грн., що удвічі менше невідшкодованого податку на додану вартість за оцінками експертів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред'явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила об'єм протермінованої заборгованості.