Банки Росії збільшили залучення вкладів за серпень на 1,4%

Російські Банки без Ощадбанку збільшили об'єм залучених вкладів населення у серпні на 1,4% після зростання на 2,6% у липні, сказав РІА Новини перший заступник голови Банку Росії Геннадій Мелікьян.

"У серпні цього року зростання вище, ніж у серпні 2009 року, коли воно склало 1,2% ", - сказав Мелікьян у п'ятницю.

Усього з серпня минулого року по серпень цього року організовані заощадження населення РФ виросли на 35,8%.