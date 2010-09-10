Astrum: обмінний курс повертається ближче до позначки 7,9 грн./дол.

Обмінний валютний курс нині повертається ближче до 7,9 грн./дол.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, у четвер, 9 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з двома інтервенціями одночасно. Він продавав долари за курсом 7,9200 грн./дол. і купував їх за курсом 7,9082 грн./дол. На думку аналітика, "ці дії були здійснені з метою продемонструвати ринку, що центробанк не чекає нестабільності обмінного курсу, а також у черговий раз задекларувати рішучість тримати обмінний курс стабільним".

Як зазначив О. БЛІНОВ, гравці ринку пішли до цього орієнтиру, і міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9155-7,9205 грн./дол: гривня зміцнилася до долара на 0,1%. При цьому валютний ринок закрився котируваннями 10,0715-10,0805 грн./євро: гривня зміцнилася до євро менш ніж на 0,1%. З початку 2010 року українська валюта зміцнилася на 1% до долара і на 13,8% - до єдиної європейської валюти, повідомив аналітик.