За 8 місяців дефіцит бюджету Греції скоротився на 32%

Дефіцит бюджету уряду Греції уперше за вісім місяців 2010 року скоротився на 32,2%. Про це в п'ятницю, 10 вересня, повідомило Міністерство фінансів країни, повідомляє k2kapital.

За даними грецького Мінфіну, бюджетний дефіцит без урахування витрат муніципальної влади і служб забезпечення громадської безпеки за січень-серпень поточного року склав 14,49 млрд євро. У міністерстві зазначили, що за прогнозами за звітний період дефіцит бюджету повинен був скоротитися тільки на 26,5%.

Міністр фінансів Греції також спростував чутки про те, що уряду країни не вдасться скоротити цей показник до 39,5% до кінця 2010 року. За його словами, цієї мети буде досягнуто.

Незважаючи на солідне зниження бюджетного дефіциту, грецькій владі поки не вдається досягти мети - скорочення цього показника на 39,5% до кінця року.