Янукович шукає в Китаї заміну для США - польський експерт

Українська влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на тлі послаблення інтересу Україною американцями шукають нового сильного партнера, яким потенційно бачать Китай.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це йдеться в аналізі візиту В.ЯНУКОВИЧА до Китаю на початку вересня, який підготував Центр Східних досліджень (OSW, Варшава).

„Зближення з Китаєм є проявом нової української політики багатовекторності: на фоні ослаблення інтересу США до регіону Східної Європи, Україна намагається шукати нових сильних партнерів. Численні заяви представників української влади свідчать про те, що Київ бачить у такій ролі Китай”, - зазначено в аналізі.

Експерт центру Славомір МАТУШАК відзначив, що українська влада намагається, в першу чергу, залучити китайські інвестиції, додавши, що країни мають значний потенціал співпраці в енергетичній, космічній, сільськогосподарській сферах та розбудові інфраструктури, в тому числі, до Євро-2012.

Китай, у свою чергу, шукає можливостей для інвестування свої величезних валютних резервів.

„Україна, котра веде переговори про поглиблену зону торгівлі з ЄС, може бути привабливим партнером”, - відзначив експерт.

Крім цього, Україна та Китай не мають політичних суперечностей, що не ставить додаткових перешкод для економічної співпраці.

Водночас експерт звернув увагу, що попередня співпраця китайців з державами регіону, зокрема Білоруссю та Молдовою, доводить, що декларації китайських чиновників не завжди збігаються із реальними втіленими проектами.

На думку аналітика, висновки на тему розвитку китайсько-української співпраці, котра в першу чергу буде залежати від позиції Китаю, можна буде робити в 2011 році, коли мають почати реалізовуватися перші задекларовані проекти.

Експерт зауважив, що Китай до недавнього часу уникав активної експансії на ринок Східної Європи, додавши, що на китайську політику в цій справі важливий вплив матиме позиція Росії.