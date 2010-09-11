Магера: скасування райрад у Києві зекономить 15 млн. грн. із бюджету місцевих виборів

Скасування районних рад у місті Києві зекономить близько 15 млн. грн. з коштів, які передбачені державним бюджетом для проведення виборів до органів місцевого самоврядування 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Близько 15 млн. грн. ми можемо зекономити на тому, що не проводитимуться вибори до районних рад у місті Києві», - сказав А.МАГЕРА. Він зазначив, що ці кошти ЦВК направить на «більш нагальні цілі».

А.МАГЕРА ще раз нагадав, що загалом для підготовки і проведення виборів до органів місцевого самоврядування ЦВК не вистачає близько 300 млн. грн. Він зазначив, що ЦВК за можливістю буде економити на якихось заходах, але комісія не може економити, зокрема, на друкуванні виборчих бюлетенів та на заробітних платах для членів виборчих комісій.