На міжбанку торги доларом відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 7,9110/7,9195 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2577/0,2581 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,1415/10,1550 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2820/1,2822 дол./євро (п`ятниця, 10 вересня, – 1,2700/1,2702 дол./євро).

У п`ятницю, 10 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар/гривня за курсом 7,9082/7,9190 грн./дол.